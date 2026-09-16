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प्रेम में इतना अंतर

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            प्रेम में इतना अंतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई स्त्री नहीं कहती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मुझे पुरुष का चरित्र देखना है,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन हर पुरुष कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मुझे स्त्री का चरित्र समझना है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना अजीब है प्रेम का यह संसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ स्त्री से हर पल माँगा जाता है विश्वास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पुरुष के हर सवाल को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल जाता है अधिकार का नाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति-पत्नी से कभी पूछकर देखना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम्हारे लिए परिवार पहले है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या तुम्हारी पत्नी?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरुष शायद कहेगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मेरा परिवार पहले है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्नी उसके बाद।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन पत्नी से पूछना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वह अपनी पूरी दुनिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति के नाम कर देगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए पति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पहले है, न आख़िर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो उसकी पूरी दुनिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी हर साँस के ज़िक्र में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पुरुष के प्रेम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्सर परिवार की प्राथमिकता होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक स्त्री के प्रेम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्सर पूरी ज़िंदगी होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो अंतर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पुरुष और स्त्री के प्रेम में—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अपने रिश्तों को बाँटकर जीता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरी अपना सब कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रिश्ते में समेट लेती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसलिए स्त्री का प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह उसके लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी पूरी दुनिया होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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38 मिनट पहले

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