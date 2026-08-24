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प्रेम के बाद की आध्यात्मिकता

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            प्रेम के बाद की आध्यात्मिकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम में तिरस्कृत स्त्रियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक आध्यात्मिक नहीं होतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे बस एक दिन थक जाती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की राह देखते-देखते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे उस दरवाज़े को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िरी बार देखती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पर उन्होंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी ही रातें गुज़ारी थीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हँसी की उम्मीद में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आवाज़ की आस में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नाम सुनने के इंतज़ार में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर चुपचाप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे बंद कर देती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यहीं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग उन्हें बदलता हुआ देखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन समझाए उन्हें—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे ईश्वर के करीब नहीं गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे तो पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बहुत करीब चली गई हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वे शाम को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों को नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को देखती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की आवाज़ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी आवाज़ सुनती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपनी ही कहानी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नए अर्थ में पढ़ती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे तुम प्रेम कहती रहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या वह सचमुच प्रेम था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उन्हें समझ आता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम किसी दूसरे में नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हमारे भीतर जन्म लेता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी-कभी जाते-जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा ही एक हिस्सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने साथ ले जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी खाली जगह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम एक खिड़की बनाते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ से पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर का आकाश दिखाई देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग उसे आध्यात्मिकता कहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वह आध्यात्मिकता नहीं होती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपने ही मलबे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छोटी-सी जगह बनाने की कला होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही प्रेम के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आप तक लौटने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे कठिन यात्रा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— राजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
57 मिनट पहले

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