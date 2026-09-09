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प्रेम—जो दिया जाता है

Rajani Shakyawar

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                            प्रेम—जो दिया जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो प्रेम आप अपने लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूँढ़ते फिरते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी उम्मीदों के मुताबिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे पाना चाहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ देना संभव है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाना नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि प्रेम कोई सौदा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि जितना दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना लौटकर मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ही कोई उम्मीद है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे सामने वाला पूरा करे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम तो वह है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बिना शर्त दिया जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना हिसाब दिया जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना इस प्रतीक्षा के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि बदले में भी वही मिलेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन प्रेम को पाने की चाह छोड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे बाँटना सीख जाओगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन समझोगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस प्रेम की तलाश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम दर-दर भटक रहे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तुम्हारे भीतर ही था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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