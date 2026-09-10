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प्रेम इतना गहरा हो

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            प्रेम इतना गहरा हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम से बचो मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि प्रेम से भागकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन कभी पूरा नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना गहरा प्रेम करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि प्रेम ही तुम्हारी प्रार्थना बन जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना सच्चा प्रेम करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि सामने वाला तुम्हारे लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ इंसान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परमात्मा का रूप बन जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम में हिसाब मत रखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना दिया, कितना मिला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन सवालों से प्रेम छोटा हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना प्रेम करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उसकी खुशी में तुम्हारी खुशी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके दर्द में तुम्हारा हृदय रोए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसकी मौजूदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे भीतर ईश्वर की अनुभूति जगा दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि प्रेम जब अपनी गहराई तक पहुँचता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वह सिर्फ रिश्ता नहीं रहता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भक्ति बन जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह समर्पण बन जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वही प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे परमात्मा तक पहुँचा देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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