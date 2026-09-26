आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Prem aur vivah
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

प्रेम और विवाह

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            प्रेम और विवाह
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम और विवाह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो अलग-अलग संसार हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक में भावनाओं की ज़रूरत होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे में व्यवहार की भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम में बस दिल काफी होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर विवाह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिम्मेदारियाँ भी निभानी पड़ती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं तो ठहरी पगली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवाह में प्रेम खोजती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर खामोशी में अपनापन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दूरी में कोई मजबूरी खोजती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीदों की माला लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर-दर भटकती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही रिश्ते में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की तलाश करती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसी तलाश ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे मीरा बना दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे अपना समझकर चाहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी की भक्ति में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं खुद को भूलती चली गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज समझ आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम केवल महसूस करना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवाह में उसे व्यवहार में उतारना भी पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
39 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree