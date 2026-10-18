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पत्थर पर कुछ नहीं उगता

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            पत्थर पर कुछ नहीं उगता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी दूसरे का दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे बदल दोगे तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ख़ुद बदलना नहीं चाहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे कितना बदलोगे तुम?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर पत्थर पर कुछ उग नहीं रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो लाख कोशिशें कर लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना भी सींच लो उसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने भी आँसू बहा लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर पर पौधा नहीं उगा सकते तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते भी पत्थर जैसे होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रेम तो होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर प्रेम का एहसास नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ तुम अपना सब कुछ लुटा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी तुम्हारे त्याग का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई आभास नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम शब्दों से समझाते रह जाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ख़ामोशी से ठुकराता रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हर बार उसे अपना मानोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हर बार तुम्हें पराया बताता रहेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सोचोगे, एक दिन समझेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन तुम्हारा दर्द पढ़ेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन तुम्हारी आँखों में देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे मन की बात समझेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर याद रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बीज में अंकुरण नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिल में प्रेम नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर इंसान के भीतर संवेदना नहीं होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर कोशिश का परिणाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनचाहा नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को बदलने की ज़िद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद को मत बदल देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी पत्थर को फूल बनाने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना अस्तित्व मत गँवा देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि प्रेम का अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को जीतना नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसी रिश्ते को बचाने का अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद को हर दिन खोना नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब लाख कोशिशों के बाद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी बात उस तक नहीं पहुँचती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अपनी कोशिशों को दोष मत देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ज़मीन पर हरियाली नहीं खिलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिल में इंसानियत नहीं मिलती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पत्थरों को पत्थर ही रहने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे हरियाली की उम्मीद छोड़ दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम्हारे प्रेम को समझ न सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके पीछे ख़ुद को खोना छोड़ दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि पत्थर को सींचते-सींचते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर तुम ही सूख गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उस पत्थर का क्या बदला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तुम्हारे जीवन के रंग ही खो गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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