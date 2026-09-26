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मुझे भगवान मत बनाओ

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            मुझे भगवान मत बनाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पति ने तो मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान बना दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बात पर हाथ जोड़कर कहते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैं बदल नहीं सकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुम्हारी सुन नहीं सकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जाना चाहती हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो चली जाओ।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दशकों साथ रहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तीसरे दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ जोड़कर यही कहना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम जा सकती हो...”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे छोड़ देना आसान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर मुझे इंसान समझना मुश्किल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान समझोगे तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी भावनाएँ समझनी पड़ेंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी उम्मीदें सुननी पड़ेंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी वफ़ा का जवाब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी वफ़ा से देना पड़ेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान को तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस हाथ जोड़कर छोड़ सकते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इंसान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे रिश्ते में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ, सम्मान और वफ़ा माँगेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने मुझे भगवान बना दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताकि अपनी हार मान लेना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें आसान लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सुनो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भगवान नहीं हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी एक इंसान हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे पूजा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस समझा और निभाया जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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37 मिनट पहले

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