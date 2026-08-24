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मूँछ और चोटी

Rajani Shakyawar

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                            मूँछ और चोटी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक घर में पति-पत्नी के रूप में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो इंसान नहीं रहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ एक मूँछ का किरदार निभाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा चोटी बनकर रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक के लिए अधिकार तय हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे के लिए संस्कार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक के लिए हुक्म चलाना सहज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे के लिए सहना ही व्यवहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पति होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान बनकर नहीं जी रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पत्नी होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अस्तित्व से नहीं मिल रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस सदियों से दिए गए किरदार हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूँछ और चोटी के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इन्हीं किरदारों को निभाते-निभाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों भूल गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वे पहले इंसान हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो हमारे समाज का दुर्भाग्य है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर तो बनते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उनमें इंसान नहीं रहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते तो बनते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बराबरी के साथ नहीं जीते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूँछ भी उतरे, चोटी भी खुले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी शायद घर में दो इंसान मिलेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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