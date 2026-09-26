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मेरी कब्र पर

Rajani Shakyawar

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                            मेरी कब्र पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कब्र पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़्यादा ड्रामा न मचाया जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज सबसे ज़्यादा हमदर्द हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें भी मेरे साथ लिटाया जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीते-जी जिन्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी तकलीफ़ दिखाई नहीं दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मेरे जाने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू बहाने की ज़रूरत नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरे दर्द में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मेरे साथ खड़े नहीं हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे मेरी कब्र पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठे किस्से न गढ़ें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी खामोशी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी मोहब्बत का नाम न दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जीवन भर साथ न दे सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे मौत के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा अपना होने का दावा न करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना करना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कब्र को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखावे से दूर रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो सबसे बड़े हमदर्द बनते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें भी मेरे साथ ही सुला देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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