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मेरा पति सोने की खान है

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            मेरा पति सोने की खान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा पति सोने की खान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये बात मैं दिल से कहती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी हर अच्छाई को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपनी खुशकिस्मती मानती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो शायद अपने प्यार को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में बयां न कर पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उसके होने से ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी दुनिया पूरी हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर इंसान में कमियाँ होती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ते में कुछ खामोशियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर जो दिल से अपना हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए मायने रखती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी सारी खूबियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा पति सोने की खान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी कीमत कौन समझेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने उसके दिल को जाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही उसकी असली दौलत समझेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ता सिर्फ़ खुशियों का नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किल वक्त में साथ निभाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुझे अपने इस रिश्ते को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हाल में दिल से सजाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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