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कोई निर्दोष नहीं बच सकता।

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            मौन की सज़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवनसाथी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने चुप रहना सिखा दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे शब्दों से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे अधिकार से दूर कर दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने सिर्फ़ एक इंसान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन नहीं किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रिश्ते की धड़कनों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भी ख़ामोश कर दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर सब देखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँसू का हिसाब रखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने किसका दिल तोड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने किसकी आवाज़ छीनी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब जानता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने मेरे जीवनसाथी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे यूँ दूर किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद वह अपनी ही करनी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सज़ा आज भुगत रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बद्दुआ भी यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दर्द को उसने बोया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे कभी न कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दर्द का अर्थ समझ आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि किसी के रिश्ते में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़हर घोलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सुखी नहीं रह सकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों की अदालत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई निर्दोष नहीं बच सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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