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                            मौन का समय
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लोग आज मौन हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे अपने हिस्से का चीख चुके हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उनकी आवाज़ अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को सुनाई नहीं देती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो आज चीख रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त उन्हें भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन मौन कर देगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज रो रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके आँसू भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन थम जाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें सूख जाएँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होंठ खामोश हो जाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि वक्त के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की चीख स्थायी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का विलाप अनंत नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आवाज़ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन थकना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँसू को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन सूखना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर इंसान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से का मौन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओढ़ना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए किसी के मौन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी कमजोरी मत समझना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बहुत पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी सारी चीखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जी चुका हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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