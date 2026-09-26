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मैं तो कब का खो गया

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            मैं तो कब का खो गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिस्थितियों ने हमसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा पुराना रूप छीन लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त ने धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमसे हमारा ही रंग छीन लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब आईने में चेहरा तो वही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस आँखों में वह बात नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसी तो होंठों पर आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर पहले जैसी बात नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग आज भी उसी नाम से पुकारते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस नाम से कभी हम जिया करते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उन्हें क्या पता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह इंसान तो कब का बदल चुका है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते, कुछ मजबूरियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अधूरे सपने साथ ले गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हम अपने ही भीतर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को कहीं दूर छोड़ आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बस नाम रह गया है मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह पुराना “मैं” कहाँ है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो परिस्थितियों की भीड़ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब का खो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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