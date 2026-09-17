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मैं ऐसी ही हूँ

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            मैं ऐसी ही हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऑनलाइन शॉपिंग करनी नहीं आती मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज के दौर में कितना आसान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सीखना भी नहीं चाहती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि खर्चा भी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही खाते से होना है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेलवे टिकट बुक करना नहीं आता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि पति को छोड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेले कहीं जाना ही नहीं चाहती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफर कितना भी खूबसूरत हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ उनका हो तो ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल अच्छी लगती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा नहीं कि मैं नौकरी कर नहीं सकती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अब आदत-सी पड़ गई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति के कैश पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े आराम से “हाँ” कहने की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पैसे खर्च करने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी तरफ देखने की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सच कहूँ तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति अलग रहें—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो कतई मंज़ूर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी मौजूदगी में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी छोटी-सी दुनिया पूरी सही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, मैं थोड़ी आलसी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी कंजूस भी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर असल में शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे सुविधाओं से ज्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ की आदत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया चाहे मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आलसी कहे या कंजूस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे तो बस इतना पता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति साथ हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो जिंदगी की हर सुविधा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आप ख़ास लगती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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