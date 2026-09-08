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क्या ईश्वर इतना बेरहम है?

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            क्या ईश्वर इतना बेरहम है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री की वजह से ही तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे देवी-देवता जीवित हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन स्त्री पूजा करना छोड़ दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचो, फिर कितने देवता जीवित हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे ज्यादा स्त्री ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर के आगे सिर झुकाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से के दुख सहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के लिए दीप जलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्रत रखती है, मन्नत माँगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ते की सलामती चाहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने लिए कम, अपनों के लिए ज्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर से दुआ करती जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सबसे ज्यादा शोषण भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री का ही क्यों होता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके आँसू देखकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज इतना खामोश क्यों होता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस स्त्री के हाथों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर में दीप जलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी के जीवन में अक्सर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधेरे क्यों पलते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे देवी कहकर पूजते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे इंसान समझना भूल जाते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर में सम्मान चढ़ाते हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और घर में उसका सम्मान घटाते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो ईश्वर से पूछना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कैसी तेरी दुनिया है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सबसे ज्यादा तुझे पूजती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सबसे ज्यादा क्यों दुखिया है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर तू सच में सबका ईश्वर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो इतना भेदभाव कैसा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस स्त्री के आँचल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी सृष्टि पलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके हिस्से में इतना दर्द—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ईश्वर इतना बेरहम है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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