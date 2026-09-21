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जिस माँ ने अपने ही बच्चे को ठुकरा दिया

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जिस माँ ने अपने ही बच्चे को ठुकरा दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनाती हूँ एक ऐसे बच्चे की कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी माँ ने ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके हिस्से में लिख दी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्रभर की वीरानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन बच्चे थे उस माँ के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीनों उसकी ही औलाद थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर पिता के गुजर जाने के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता के तराजू में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो ही बच्चे उसके खास थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो को प्यार मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो को माँ का दुलार मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो के लिए धन-संपत्ति रखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो के लिए घर-संसार मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तीसरा बच्चा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो सबसे सीधा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे समझदार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे होनहार था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी न जाने क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की ममता में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए कोई अधिकार न था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह माँ के सामने रोया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ जोड़कर बोला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“माँ, पिता भी चले गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुम भी मुझे मत छोड़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने ऐसा क्या कर दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अपने ही घर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे बेदखल कर रही हो?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर माँ ने उसकी एक न सुनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी आँखों का पानी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ का दिल न पिघला सका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बच्चा माँ को पुकारता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और माँ ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी पुकार को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनसुना कर दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस घर में उसने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन बिताया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी घर से उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराया कर दिया गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस माँ की गोद को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने अपना संसार माना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी माँ ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके हिस्से का प्यार भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छीन लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचो, उस बच्चे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या बीती होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पिता की छाया भी न रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और माँ ने भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता की छाया हटा ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई-बहनों को मिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ का प्यार और अधिकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसके हिस्से आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ इंतज़ार और इंकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह आज भी शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने दिल से पूछता होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“माँ, मैं भी तो तुम्हारा ही बच्चा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मेरे हिस्से में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना दर्द क्यों आया?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ से मिला दर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया का सबसे गहरा दर्द होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि माँ के दिए घाव पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मरहम काम नहीं करता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे दुनिया ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की ममता का सबसे बड़ा रिश्ता कहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी रिश्ते ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस बच्चे को उम्रभर के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेला कर दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो बच्चों को अपना कहकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक को पराया कर देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ संपत्ति का बँटवारा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बच्चे के दिल को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्रभर के लिए बाँट देना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बच्चे घर से बेदखल होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर असल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे माँ के दिल से बेदखल होते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यह दर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी कागज़ पर नहीं लिखा जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस पूरी उम्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में जिया जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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