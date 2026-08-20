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ज़िंदगी—हक़ीक़त या सपना

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            ज़िंदगी—हक़ीक़त या सपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपने ज़िंदगी जी ली—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने बीस वर्ष, किसी ने पचास वर्ष,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने पूरी उम्र हँसकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो किसी ने आँसू बहाकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके साथ जो घटनाएँ घटीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छी थीं या बुरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्मान मिला या अपमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख मिला या दर्द—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन सब पीछे छूट जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्या फर्क पड़ेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि जो कुछ हुआ, सच में हुआ था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या सिर्फ़ एक सपना था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करोड़ों लोग आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करोड़ों लोग चले गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की कहानी याद रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का नाम भी नहीं रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु के उस अंतिम क्षण में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या फर्क पड़ेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि आपकी कहानी हक़ीक़त थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या महज़ एक सपना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर ज़िंदगी भी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक लंबा-सा ख़्वाब ही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँख खुली तो सब ख़त्म,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पीछे बस एक कहानी रह गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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