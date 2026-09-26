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जीवनसाथी या सिर्फ़ एक जिम्मेदारी?

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            जीवनसाथी या सिर्फ़ एक जिम्मेदारी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या करोगी ऐसे जीवनसाथी का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने कभी तुम्हारे सपने नहीं पूछे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी यह जानने की कोशिश नहीं की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम रोईं तो उसने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तुम्हें गले नहीं लगाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अलग सोईं, अलग रहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कारण तक नहीं पूछा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी आँखों में आँसू थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उसकी नज़र तुम पर नहीं थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपने मोबाइल रूपी घूँघट में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार अपना चेहरा छिपाता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ न सम्मान हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न परवाह हो, न अपनापन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक स्वार्थ हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि एक स्त्री घर में आई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बिना वेतन मेरी हर ज़रूरत पूरी करेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा जीवनसाथी पाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री बाहर से घर बसाती रहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भीतर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे खाली होती जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मायका दहेज देकर खाली हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तन और मन देकर खाली हो जाओगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी अगर कोई पूछे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम्हें मिला क्या?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शायद तुम्हारे पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आँसुओं के सिवा कुछ न बचे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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58 मिनट पहले

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