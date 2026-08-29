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जीवन अपने सारे पत्ते नहीं खोलता

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            जीवन अपने सारे पत्ते नहीं खोलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपने भविष्य की कितनी चिंता करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आने वाले कल को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज ही जान लेना चाहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर जीवन अपने सारे पत्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक साथ नहीं खोलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो बस एक-एक कदम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे सामने रखता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के सभी निर्णय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे नहीं होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ प्रकृति के होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ समय के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हम बेचैन रहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस कल के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अभी आया ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन जिन पुरानी पीड़ाओं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम निकल चुके हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे भी तो कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें डर लगता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब उनसे गुज़र आए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भविष्य की परेशानियों से भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुज़र जाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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