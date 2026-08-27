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लेकिन आज इसे जीकर भी देखा है।

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            घर और औरत
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा ऐसा मानना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अनुभव से कह रही हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना तो बहुत था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन आज इसे जीकर भी देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरत चाहे तो अपनी दुआओं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पति को राजा बना दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चाहे तो अपनी बद्दुआओं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे भिखारी भी बना दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर तब तक ही घर रहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक औरत सहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुप रहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन औरत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहना छोड़ देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी दिन घर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटने में देर नहीं लगती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जो परिवार चल रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनमें कहीं न कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरत की सहनशीलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका त्याग और उसका धैर्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे बड़ा सहारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए औरतों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने घरों को बचाए रखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें प्रेम से बनाए रखो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि घर केवल दीवारों से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे होने से घर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इतना याद रखना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी हो सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हर अन्याय सहना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी मजबूरी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
2 घंटे पहले

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