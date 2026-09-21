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एक झटके का दर्द

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            एक झटके का दर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक झटके में मिला दर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत पीड़ादायक होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि वह एक साथ आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक आता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हमें भीतर तक हिला जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन सोचो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह दर्द सिर्फ़ एक बार मिला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद तुम्हें अपने जीवन के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निन्यानवे प्रतिशत दर्द से बचा गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों को छोड़ना कठिन होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अपने से दूर होना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पल में तोड़ देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही एक पल का दर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी उम्र के दर्द से बचा लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जो दर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तीस-चालीस साल तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किश्तों में झेल सकते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही दर्द अगर एक साथ मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वह भले ही बहुत बड़ा लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उसकी एक सीमा तो थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस्तों में मिलने वाला दर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन थोड़ा-थोड़ा मारता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तोड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर संभलने का मौका देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर वही चोट दोहरा देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक झटके का दर्द भी कम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दर्द से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो वर्षों तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाखों किश्तों में मिलता रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो छूट गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका दुख मत गिनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह भी देखो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम झेलने से बच गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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