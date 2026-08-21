एक बहाना

एक बहाना



अंत में दोष न तुम्हारा होगा,

न हमारा कोई गुनाह होगा,

बस इश्वर रचेगा एक बहाना,

और हम बिछड़ जाएँगे।



न कोई बेवफ़ा कहलाएगा,

न कोई कसूरवार होगा,

बस वक़्त की मुट्ठी से

हमारा साथ छूट जाएगा।



हम चाहेंगे फिर भी एक-दूजे को,

मगर मिलना मुमकिन न होगा,

कहानी हमारी अधूरी रहेगी,

पर प्रेम अधूरा न होगा।



शायद यही लिखा था तक़दीर में,

कि मिलना भी एक इत्तिफ़ाक़ होगा,

और बिछड़ना भी उसी का फ़ैसला—

न तुम्हारा होगा, न हमारा होगा।



- रजनी

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1 hour ago