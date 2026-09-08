बस हारना मत

बस हारना मत



घोर आनंद के लिए

घोर दुःख की आवश्यकता होती है,

क्योंकि बिना अँधेरी रात के

सुबह का उजाला

इतना सुंदर कहाँ लगता है।



दुःख आएगा,

अपनी पूरी चाल चलेगा,

आपको तोड़ने की कोशिश करेगा,

आपके धैर्य को परखेगा,

आपकी आँखों से आँसू भी बहाएगा।



पर दुःख की चाल को

सफल मत होने देना,

अपने भीतर की उम्मीद को

मरने मत देना।



रास्ते चाहे कितने कठिन हों,

समय चाहे कितना विपरीत हो,

बस एक बात याद रखना—

हारना नहीं है।



क्योंकि जो दुःख के सामने

खड़ा रहना सीख जाता है,

वही एक दिन

घोर आनंद का अर्थ समझ पाता है।



आज यदि जीवन

आपको रुला रहा है,

तो कल यही जीवन

आपको मुस्कुराने का

एक बड़ा कारण देगा।



बस चलते रहिए,

बस सहते रहिए,

बस हारिए मत—

आप जीतते जाएँगे।

— रजनी

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एक घंटा पहले