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बस हारना मत

Rajani Shakyawar

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                            बस हारना मत
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घोर आनंद के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घोर दुःख की आवश्यकता होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि बिना अँधेरी रात के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह का उजाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना सुंदर कहाँ लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी पूरी चाल चलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपको तोड़ने की कोशिश करेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके धैर्य को परखेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपकी आँखों से आँसू भी बहाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दुःख की चाल को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफल मत होने देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर की उम्मीद को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरने मत देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते चाहे कितने कठिन हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय चाहे कितना विपरीत हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक बात याद रखना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हारना नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जो दुःख के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खड़ा रहना सीख जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घोर आनंद का अर्थ समझ पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज यदि जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपको रुला रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कल यही जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपको मुस्कुराने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बड़ा कारण देगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस चलते रहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस सहते रहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस हारिए मत—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप जीतते जाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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