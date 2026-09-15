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बचपन से बाँटना सिखाइए

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            बचपन से बाँटना सिखाइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों को बचपन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी-छोटी चीज़ें बाँटना सिखाइए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि बाँटने की आदत ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े होकर इंसानियत निभाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बचपन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई-बहन का हिस्सा छीनना सीख जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही बड़ा होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़मीन-जायदाद में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लूट-खसोट कर जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का हक़ दबा लेता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का हिस्सा खा जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी-कभी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही भाई या एक ही बहन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरे परिवार की दौलत हड़प जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर दोष सिर्फ़ बच्चों का नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी माँ-बाप भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही बच्चों में भेदभाव करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी एक पर सारा प्यार लुटाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी दौलत उसी के नाम करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दूसरे को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार से भी बेदखल कर देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे माता-पिता से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक सवाल है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बराबर जन्म दिया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बराबर अधिकार क्यों नहीं दिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों को जन्म देना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता-पिता होने की पहचान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बच्चे के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय करना भी ज़रूरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर किसी एक को सब देना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दूसरे से उसका हक़ छीनना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर बच्चों में भेदभाव ही करना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर किसी मासूम को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दुनिया में लाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी ज़िंदगी को संघर्ष क्यों बनाना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपकी एकतरफ़ा मोहब्बत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी बच्चे के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्रभर का दर्द छोड़ सकती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे आपके दिए हुए धन से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके दिए हुए संस्कारों से बड़े होते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर बाँटना नहीं सिखा सकते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर बराबरी नहीं कर सकते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कम-से-कम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का हक़ मत छीनिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात कड़वी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर सच है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस घर में बच्चों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बराबरी का प्यार नहीं मिलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ दौलत तो बाँटी जा सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन रिश्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टुकड़ों में बिखर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिस माँ-बाप में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय नाम की चीज़ ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे अपने बच्चों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर कौन-सा संस्कार देंगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे पैदा करना आसान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अच्छा माँ-बाप बनना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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