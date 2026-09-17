अपनी पहचान

तुम किसी के जीवन का हिस्सा हो सकते हो,

मगर किसी का पूरा जीवन नहीं हो सकते।

हर व्यक्ति का अपना एक संसार है,

जिसमें उसके सपने और विचार हैं।



तुम जीवन किसी के साथ बाँट सकते हो,

मगर अपनी पहचान किसी को मत सौंपना।

रिश्ते साथ चलना सिखाते हैं,

पर अपनी राह स्वयं चुननी पड़ती है।



किसी के साथ चलना प्रेम हो सकता है,

मगर स्वयं को खो देना प्रेम नहीं।

अपनी पहचान बचाए रखना स्वाभिमान है,

यही जीवन की सच्ची उड़ान है।



— रजनी

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एक घंटा पहले