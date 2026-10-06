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अंधी सफलता

Rajani Shakyawar

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                            अंधी सफलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन सभी लोगों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधी सफलता देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें अपनों ने ही धोखा दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनकी सादगी और ईमानदारी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों ने ही फायदा उठाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें गिराने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर संभव कोशिश की गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें इतनी सफलता देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उनके घाव भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन मुस्कुराना सीख जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिन्होंने उन्हें तोड़ने की कोशिश की थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें अपने किए पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा पछतावा हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्होंने किसी को नीचे गिराकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद ऊपर उठना चाहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्होंने छल, कपट और साजिशों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ऊँचाई बनानी चाही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी नीयत भी एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईने की तरह साफ दिखाई दे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि किसी को गिराकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सच में बड़ा नहीं बन सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिन्हें उन्होंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमज़ोर समझा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हीं की सच्चाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतनी कृपा करना प्रभु—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें इतनी अंधी सफलता देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि सफलता के शिखर पर पहुँचकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें कभी उसका गुमान न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि उनकी जीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को हराने की नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि उस सच्चाई की जीत हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे कभी उनकी कमजोरी समझा गया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिन लोगों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी अच्छाई को उनकी हार समझा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें एक दिन समझ आ जाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि ईमानदार इंसान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ समय के लिए हराया जा सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन हमेशा के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हराया नहीं जा सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मेरा उन सभी के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही आशीर्वाद है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफलता मिले इतनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि बदला लेने की जरूरत न पड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ऊँचाई मिले इतनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि पीछे मुड़कर देखने पर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में किसी के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफ़रत न बचे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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59 मिनट पहले

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