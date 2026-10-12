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अब संतुष्टि नहीं, सुकून चाहिए

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            अब संतुष्टि नहीं, सुकून चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन की सोच में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आशा हुआ करती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ने की चाहत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अच्छा कर गुज़रने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आग हुआ करती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी आग को सीने में लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक उम्र गुज़ार दी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे निकलने की आपाधापी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन ख़ुद को झोंक दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बनने की तैयारी में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इतनी दूर आकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब संतुष्टि नहीं मिली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अब ख़ुद से कहती हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं मिली, तो भाड़ में जाए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिल्कुल भाड़ में जाए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिला, उसका शुक्रिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो नहीं मिला, उसे जाने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बीत गया, उसे बीतने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ख़ुद को भी थोड़ा जी लेने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों और ख़्वाबों के नाम कर दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जो थोड़ी-सी उम्र बची है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे अपने नाम कर लेने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न किसी से आगे निकलना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी को कुछ साबित करना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न हर ख़ुशी के पीछे भागना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न हर कमी का हिसाब करना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत दौड़ ली ज़िंदगी की दौड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब थोड़ा ठहरना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत जी लिया सबके लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ख़ुद के लिए जीना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि आख़िर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफलता की सूची नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का सुकून मायने रखेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो इंसान सारी उम्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद को ही भूलकर जीता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अब ख़ुद को याद रखेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत हुआ हिसाब-किताब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत हुआ ख़ुद से सवाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हासिल किया, वो कम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो नहीं मिला, उसका मलाल नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बाक़ी ज़िंदगी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी उम्मीद का बोझ नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मुझे कुछ बनना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपने लिए जीना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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57 मिनट पहले

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