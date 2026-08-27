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अब और अच्छा नहीं बनना

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            अब और अच्छा नहीं बनना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी तारीफ़ सुनने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा ही शौक पाल रखा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अच्छी बहू बन जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छी पत्नी बन जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया वाले मेरी तारीफ़ करें—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यही ख्वाब पाल रखा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा बनने की कोशिश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको खुश करते-करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं खुद को ही भूल बैठी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर से खोखली हो बैठी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उस नशे का असर उतर गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब चाहे जो बनूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे दुनिया की नज़रों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा नहीं बनना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना अच्छा बनूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि खुद को अच्छी लग सकूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईने में अपनी आँखों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें मिला सकूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत जी लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब अपनी उम्मीदों पर जीना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कोशिश कर ली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी नज़रों में अच्छा बनने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब और अच्छा नहीं बनना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बस खुद के लिए सच्चा बनना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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59 मिनट पहले

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