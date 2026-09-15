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हिंदी कितनी प्यारी है

Rajan

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                            हिंदी कितनी प्यारी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी कितनी प्यारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंद की राज दुलारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके मन को मोहने वाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख-संताप को धोने वाली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठी इसकी बोली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की ये हमजोली है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावों को स्वर देने वाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों में रस घोलने वाली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की ममता जैसी लगती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा की निर्मल धारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की पहचान बनी ये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन की आवाज़ हमारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलसी, कबीर की वाणी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की अमर कहानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-विज्ञान सजाने वाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व-पटल पर छाने वाली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ इसका मान बढ़ाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी को सम्मान दिलाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी केवल भाषा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह माँ भारती की शान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी है तो भाव हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी है तो संस्कार हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी से ही हिंदुस्तान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी से ही हम सबकी पहचान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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