दिवाली की सीख

Sekh sako to umeed ka diya jalana sekho,Agar mitra nahi bananai aatai,to dusmani bhulana sekho |Agar dukhi rahatai ho harpal,to dusro ko hasana sekho|Agar Diwali nahi manani aati to,apano ko dil sai lagana sekho|Sekh sako to es Diwali,sahido kai ghar jana sekho|Agar khusi pain hai tumko,to garivo koi sath manan sekho |Agar nahi kartai ho to,es Diwali bado ka aadar karna sekho |Agar Diwali nahi manani aati to ,to apano ko dil sai lagana sekho|Agar jalana hi aata hai tumko ,to apana krodh jalana sekho|Agar jitnai ki aadat hai tumko ,to choto ko jitana sekho|Agar Ram banana hai tumko to,dil kai Ravan ko bhagana sekho |Agar Diwali nahi manani aati to ,to apano ko dil sai lagana sekho|