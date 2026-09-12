2026 से 1980 की ओर

2026 से 1980 की ओर



2026 में बैठा है मनुष्य आज

हाथ में उसके जग सारा

फिर भी खोज रहा है वह

1980 का समय प्यारा



वहां न मोबाइल की घंटी थी

न चैट का शोर था

चिट्ठी का इंतजार था

और मिलने का भोर था



रेडियो पर गीत बजते थे

आंगन में बातें होती थी

शाम ढले सब साथ बैठते

दिल से दिल की बात होती थी



आज फिल्टर वाली हंसी है

तब बिना फिल्टर प्यार था

आज सब कुछ पास है फिर भी

तब सबका इंतजार था



इसीलिए 2026 का मन

1980 में जा रहा है

भीड़ भरी इस दुनिया में

सुकून वहीं पा रहा है

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एक घंटा पहले