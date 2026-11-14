हाँ ये डर है अपने एक आशियाने के उजड़ जाने का।

डर है, पर किसी की मौत का नहीं।

हाँ ये डर है, पर किसी के जाने का नहीं।

ये डर है, उन तमाम उम्मीदों के टूटने का

जो उस इंसान से जुड़ी हैं।

ये डर है, उन तमाम खुशियों के उजड़ने का



हाँ ये डर है, उन तमाम ख्वाहिशों के टूटने का

जो उस इंसान से जुड़ी हैं।

ये डर है, अपने उन स्वार्थों के पूरा ना होने का

जो उस इंसान से जुड़े हैं।

हाँ ये डर है, एक मासूम बच्चे को पिता से

दूर होने का।



हाँ ये डर है अपने एक आशियाने के उजड़ जाने का।

हाँ ये डर है अपनी उम्मीदों के टूटने का...



- भारती

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एक घंटा पहले