कब तक रूठे रहोगे मुझसे..

कब तक रूठे रहोगे मुझसे,

कब तक मायूस रहोगे मुझसे !

थक ना जाऊँ कभी मैं

ये गम सहते-सहते

मर ना जाऊँ कभी मैं

यूँ उदास रहते-रहते

अगर मर भी गई, ता

तो आखिरी बार मिलना मुझसे

शायद तुम्हें देख ना पाऊँ मैं,

शायद तुम्हें छू ना पाऊँ मैं,

रुकना तुम भी दो पल के लिए,

जमाने की तरह... मेरे पास...

शायद ! मेरी चिता जलने से पहले

तुम्हारी ही राह देखेगी...

शायद ! मेरा हृदय उस वक्त

घड़कने संभाल लेगा फिर से...

शायद ! इस आस से,

कि तुम फिर लौट आए थे !

हाँ शायद मेरे हृदय को नापसंद है

नाराजगी तेरी...

हाँ ! मेरे हृदय को नापसंद है

ये मायूसी तेरी...

लौट आना फिर...



- भारती मेघवाल

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले