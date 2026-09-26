आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Swayam mein hi brahm hun
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

स्वयं में ही ब्रह्म हूं

RAHUL SYAMJUG

RAHUL SYAMJUG

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            किरदार मैं कहानी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कराता जा रहा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो देते जा रहे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं निभाता जा रहा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है यहीं दिवा स्वप्न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घेरे मुझे यहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झकझोरता कोई तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता हूं कहां?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं किस्से कई हजार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिनाता जा रहा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आते जा रहे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सुनाता जा रहा हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच में है रूप कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ कोई और है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो साथ दे रहा वो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ कोई और है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम क्रोध लोभ मोह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटाता जा रहा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो खेलते जा रहे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हराता जा रहा हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक कवि की कल्पना का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप कोई मिट गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमावस रात मानो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चांद कोई सिमिट गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागृति का अम्रित पान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिलाता जा रहा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधे देते जा रहे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं लुटाता जा रहा हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राहुल श्यामजग
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
34 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree