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Rahul Shrivastava

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                            आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थकान सी हो रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नहीं किया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं ही वक़्त गंवाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरोध करूंगा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनने को मिलेंगी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनके अनसुनी करनी होगी 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दब जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रह जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस, अपनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुराई ढांके जा रहा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु, मैं पीड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी बार दोहराऊं :(
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखें बंद होने लगीं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे ही नींद का इनाम... देते रहना प्रभु 🙏
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेले बितानी पड़े...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब रहते बहुत दूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करवट ले ले...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमर हो जाती चूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज की हकीकत... माज़ी पे देती थूक!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसी बोली है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहां खोखली है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दिनों से, तन्हाई...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हमजोली है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विगत में थी, खामोशी समाई...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छी अब दोस्ती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राहुल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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47 मिनट पहले

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