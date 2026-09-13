आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Suujh-buujh ki baat
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

पर, हम भी ज़िद्दी बड़े हैं!

Rahul Shrivastava

Rahul Shrivastava

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कोई और...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात की जाए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ना मानी जाए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी-सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ोतरी तो हुई है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जगह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी के रहने से... तो अच्छा ही है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई ख़याल नहीं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी, जी, इतना भारी क्यों हो रहा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहला फुसला... बातों में लगा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके से, इत्ती सारी, रद्दी कौन रख गया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गुहार किए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु के, दर पे पड़े हैं :(
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई मांगें नकार दी गईं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर, हम भी ज़िद्दी बड़े हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं कुछ और... हम मांगते हैं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हसीं ज़िंदगी का... दौर चाहते हैं 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पायी हुई को... जो कभी भूले थे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो, जगी तो चाह... ज़ोरों से!!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राहुल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
.
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree