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Rahul Shrivastava

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                            लिखना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुप रहने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरत अभी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जादू पाया...?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर, कौन मान रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी जुस्तजूओं से...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लांछन लग गया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेकारी का...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुज़दिली का...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान, बस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मार पीट ना होए :(
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिल्लाने वाले कीट...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंडराके... जाने का भी सोचें?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे नहीं कविता लिखनी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे दो रोटी कमानी है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपकी मेहरबानी से...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखों में आया पानी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर दोहराईं गलतियों की...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा... हर तरफ़ गूंजती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महबूब का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ज़िक्र करें...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल, नूर...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी राह में नज़्र करें...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये अंधेरा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस कदर मुझे लपेटे 🙃
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने उस इंसान से... कटें!!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पत्थर की...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवाल... हरदम रहे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरत के मुताबिक...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप बरसा देना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बे-रुख़ी के... एक दो कतरे 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिलकुल ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विमुखी... नहीं बनेंगे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राहुल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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53 मिनट पहले

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