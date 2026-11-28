सिर पे खयालों की बदली जमी है

कोई, वजह नहीं...

रो लें क्या



लोगों की तरक्की

लो बोला दिलजला!



दिल की

उदासी ज़रूरी,

दुखभरे गीत सुनने



सलाह का,

उपहास ना ढक पाए...



और कुछ,

बेखबर भी अलबेले...



हिंसा करने का

बड़ा मन होता है :(



क्या राहुल...

जीवन, एक बार मिलता है!



महबूब को

पसंद नहीं आए...



इंकार को तू,

अहम पे क्यों लेता है?



आशिकी में

खपा वक़्त...



यहां तो लग रहा है... 🙂



पढ़ लो यार...

हम इनविजिबल मैन जैसे,

सामने ही रहते हैं



आज जाने

क्या हो गया...



अंग के कोने...

रंगने लगे हैं...



थोड़े से तार... छेड़ने को... मिज़राब, ढूंढ लाए हैं...



रोने को

तैयार...

है सब यहां!



मगर, ना कोई...

राज़दां...



जलन,

दे बस,

संगदिल जहां!



लिखके कुछ

बदलता थोड़ी है?



बाहर की,

भीतर की... दुनिया, ज्यों की त्यों है!



वही तन्हाई,

वही तिश्नगी है...



वही बेखुदी छाई...

सिर पे खयालों की बदली जमी है





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एक घंटा पहले