तो जी लिया, दोनों तरह का जीवन...

सारी कविताएं

तो लिखवा ली तुमने



जब मुशायरा होगा...

दिल, खाली, ऐन मौके पे :(



ये ठीक,

नहीं है यार!



हम, तुम,

दोनों कसूरवार



अब कभी,

दिल्लगी नहीं करते बनेगी



जान लिया, हूर...

आखिर में हाथ छोड़ देती



सीख...

तो उन्ने भी दी थी



भीख, मांगने...

की सी धुन थी :(



तो जी लिया, दोनों तरह का जीवन...

पूरी तरह से!



आखिरकार, मैं छूटा...

उस भयावही बला से



मेरा नया जीवन...

शुरू... आज से



अब खुदसे नहीं...

करूंगा... हादसे



आग,

रग रग में



शांत,

हर क्षण मैं



-राहुल





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एक घंटा पहले