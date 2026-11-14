फिर तो तमाम समुंदर... शांत पोखरा है

अकेले रहना...

सीखना पड़ेगा!



रेशमी, समा...

ख़ुदा रखा होगा



चार दिन की ही तो...

बात, है सिर्फ?



फिर चलेंगे...

उस मकाम की जानिब



(दिल की धड़कनों से,

भगवान हैं ही वाकिफ़)



लक्ष्य को

छोटा कर लिया है...



अब, प्रयास,

पूरा करना है!



सुस्ती का...

गुरूर, चूर करना है!



आस, रब,

बंदा आपसे ही रखता है



प्यास, अब,

सदा के लिए छोड़ना है!



हां, कुछ दिन, जी...

उलझना है, सिकुड़ना है...



ह्म्म, कुछ दिन, सहना...

ऐंठन का... कठिन होना है...



पर, पार कर लिया...



फिर तो तमाम समुंदर... शांत पोखरा है



ना-ख़ुदा को,

एक दफा... पवन को पुकारना है...



जतन कोई... कहीं भी कहां है?



-राहुल





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एक घंटा पहले