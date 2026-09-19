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Rahul Shrivastava

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                            कोई तो बात आए लब पे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखर रहा हूं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मानने को तैयार नहीं हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बे-वजह की परीक्षा लेना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान क्या है ये
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूलना पड़ेगा :(
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर, मुझे, भुलाना आता कहां!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अवसर वर्तमान में है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल उसपे ध्यान दूं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही कदम तो यही होगा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक महीना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एग्जाम की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम-से-कम दो हज़ार...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीटें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीस-बाईस...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहुल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत बहुत 'बहुत' मेहनत करनी पड़ेगी!!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेहत, सही नहीं है... तो सेहत दुरुस्त करनी पड़ेगी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डॉक्टर साहब के यहां फेरी लगानी पड़े... तो जा कर आओ भाई!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन मानेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैं एक और एग्जाम में अवसर मिलने के लिए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुहार लगा रहा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि थोड़ी संभावना बढ़ जाए... नौकरी लगने की...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तो सबसे कटके भी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों के ख़याल घेरे रहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये लेखक बनने की चाहत...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे गले पड़ गई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सर्वोच्च नहीं दे रहा हूं... इस बात का दुख है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख ही दुख है, हर समय दुख है 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर तक... लड़ने के उद्देश्य के साथ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तो देंगे भोलेनाथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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39 मिनट पहले

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