कोई तो, बेहद तंग कर रहा हो... पर, पता ना हो...

दिल्लगी के शहंशाह

कहां रहते हैं?



हूरों पे...

कौनसा मंत्र फूंकते हैं?



इतनी अच्छी क़िस्मत...

कहां से करवाए हैं?



कौन उनका, हर चाहा काम

बनवाए है?



'लक्ष्य' के लिए,

मर मिटने वाले...



कहां रहते हैं?



आसपास का मंज़र,

प्यास का बंजर...



कैसे... तहस-नहस कर डालते हैं?



कौन उनको,

विश्वास देता है?



कि,

मीलों दूर का मकाम...



बस,

अपना ही प्रोत्साहन....



(बिना बनाए दिल...



दिलजलों का दर्पण...)



कि हम सपनों को...

ज़मीन पर... ला देंगे!



और तब तक... आंखों में...

वही ख्वाब रहेंगे!



चाहे, 'भाई' सब, नाम के हों...



आशनाई, सारी, इल्ज़ाम देके गईं हों...



ज़िम्मेदारी, ठीक से, कोई ना निभाई हो :(



कोई तो, बेहद तंग कर रहा हो... पर, पता ना हो...

कौन दुखदायी वो?



और, फिर भी मेहनती...

मेहनत करता रहे



बस, विनती, हिम्मत की

प्रभु से किया करे...



दिलजला,

देखता ही रहे...



बदनसीब

ज़ीस्त बना ले!

-राहुल

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

56 मिनट पहले