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Rahul Shrivastava

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छोड़ दिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बची चीज़ें भी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंदा रोक रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या करूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहारे की ज़रूरत है 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरानी कार हूं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना धकेले... नहीं शुरू होनी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत भी करते जाऊं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अलग... धुन गाऊं :(
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी मदद करो मेरी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बचे अच्छे कर्म हैं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लो, वो भी रख दिए गिरवी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हक़ मांग रहा हूं 🥲
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना की हसीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग मांग रहा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधूरी आस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों दे के रखी है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो सके आगाज़...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सड़क भी नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर होना कठिन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां, पर, कोशिश कर रहा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी होना मिलन है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'चुप्पी' लिखकर रख रहा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल-भाल जाऊं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूल डाल जाऊं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्ती की...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिश्नगी की...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राहुल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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