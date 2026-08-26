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छोटा पत्थर

Rahul Shrivastava

Rahul Shrivastava

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                            अधूरे काम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निपटाता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर नक़्श और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाता हूं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ को फाड़ता हूं... :(
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा कर...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीने में ठंडक पाता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो, चुप रहने का तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुनर मिला मुझे 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोर करता सन्नाटा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दो खट के बाद से...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतीत की तस्वीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल भर को चमक जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सुहानी हो कर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम-सी अच्छी है 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कहानी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही मूल बात कहती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि पशेमानी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे प्रयास से मिटनी है, बननी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो राहुल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाद में लिखना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले इस कागजी काम से फ़ुर्सत होओ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस समस्या का भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल निकल आएगा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ना कुछ सोच ही तो रहे हो रोज़ तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
.
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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42 मिनट पहले

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