बेतुकी जिद

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Rahul Shrivastava

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                            कहां है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सुहाने मंज़र?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी लम्हे मखमल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहुंचा दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहां कोई...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बताओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये किस्सागोई...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मेहनत करनी पड़ती है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल... एकटक, देखनी होती है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हाई, मिटाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई हों... संग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वफाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूंढने...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम निकलें...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगले मौसम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरा, धोखा था...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मकाम का झांसा सही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पता सही छलांग पे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत का फल... फंसा हो कहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई ठोकरों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दो चिंगारियां हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेले, हारे हम...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शब्दों की यारियां हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक्का दुक्का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मांगें किए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तमाम डर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बांधे हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चले... जा रहा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाले... गा रहा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करो ज़रा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करो...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुनाह... रफ़ा-दफ़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राहुल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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