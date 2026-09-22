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Rahul Shrivastava

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                            ज़िंदगी को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नसीब दे दो मालिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि लिखाई से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ही आश्नाई रहे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी रहूं फ़ारिग़...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सिर्फ मेरा ही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए और तरफ़...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखना नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल्लगी का भी मलाल करूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की लगी को याद करता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे बेकारी से...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकलना है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हाल में!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो वक़्त मेरा है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुट्ठी में, कसके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखना है बांधके ✊
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून के पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारी ना रहने पाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूह को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तली से साफ़ किया जाए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहुल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तो नज़रिया मानना पड़ेगा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कांटें, कुछ फूल लेके...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलना होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ पे हाथ धरके, बैठने का...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं समय बचा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस भी रंग, जैसी भी सुगंध...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का गुलदस्ता हासिल होए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हथिया वो टूटके...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लम्हों का गुच्छा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छटवा दे नभ से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादलों का घेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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ऐसी उत्तेजना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'ज़मीं' से...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकले गर्जना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साफ़ अंबर हो मिला...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हक़ीकत में सपना हो ढला...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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