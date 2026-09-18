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Rahul Shrivastava

Rahul Shrivastava

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                            अभी दिल ख़ाली रखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाद की... तैयारी रखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल टूटा है... एक बार पूछ तो लो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यास की लत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन डाल गया :(
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारागर को भेज दो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु नहीं सुन रहे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम लोगों से क्या लड़ूं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार फिर...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'पहले' मेहनत का सबूत दूं 🫠
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पूर्वानुमान की कमान से...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकला... बाण...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहा नहीं जाता :(
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों के घर को...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैनों में बसाने के बजाए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस स्तर पे मेरा... अरमाँ आ गया :(
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठोस...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधरों का कहा... गुमाँ... बना लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधर में लटकना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी मन्नतों पे... घुप अंधेरा पाया 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं बताऊं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने दुख... किसी को...?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मुताबिक़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तो होए... ख़ुदा, कहीं तो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'एक' मेरी मांग... मान लो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर मैं वादे से... पीछे हटूं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुदको काफ़िर से भी नीचे समझूं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राहुल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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