होगा क्या, सच में, मेरा मौला?

किसी के पास जाऊंगा...

राय तो मिलेगी ही!



जों, वों, बुत से बने रहें...

तो खलबली :(



क्यों नहीं बंद

सड़क से मुझे शांति?



टोह टोह के बाद भी...

कौनसा मिल गया साथी?



हर नज़र से सुनी...

'हारे वालों' ने भी...



बचा के रखी ख़ुदी!



ऐसी कैसी आबरू...

किस्मत के चपेट में आई...



कि ज़िल्लत की लज़्ज़त चढ़ी



आशनाई के

ठुकराए हुए



ख़ुद ही में

बड़बड़ा रहे...



अपने,

उम्मीद बांधे...



हम,

किधर नयन साधे?



सादगी की...

नकल, बस क्या?



अक्लमंदी, लेती,

नकेल कस क्या?



लो, आ गया सदमा...

वापिस से प्यास का!



जो बीता साल...

मैं रहा अक्स का बावला :(



मन से कटा...

था तन पे फिदा...



चुनी थी मन की डगर...

छोड़ा था तैश में क़ाफ़िला



होगा क्या, सच में, मेरा मौला?



-राहुल



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एक घंटा पहले