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कालरात्रि माँ आ जाती

Rahul Pratap

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                            सप्तम शक्ति: माँ कालरात्रि
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घोर निशा सम रूप विकट धरि, प्रलय घटा घन छा जाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुष्ट-दलन हित खड्ग उठा कर, कालरात्रि माँ आ जाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाल अनल महुँ धधक रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुंड-माल उर राज रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्दभ-वाहन गर्जन तीखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रण-भेरी विकराल रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय-हारी जग-तारक बन के, तिमिर-विनाशन पा जाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुष्ट-दलन हित खड्ग उठा कर, कालरात्रि माँ आ जाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाप-पंक सब भस्म करन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्वाला-मुख से फूट पड़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुष्ट-दानवी सेना कंपित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्प-दंभ सब टूट पड़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुक्त करे सब संकट-बंधन, शरण पड़े रस ला जाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुष्ट-दलन हित खड्ग उठा कर, कालरात्रि माँ आ जाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-ज्योति का दीप जला कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह-जाल सब काट रहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सप्तम रूप भवानी का धर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमृत-ममता बाँट रहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिद्ध-योगिनी भक्त-सुखद माँ, मन-मंदिर सरसा जाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुष्ट-दलन हित खड्ग उठा कर, कालरात्रि माँ आ जाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य प्रताप
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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