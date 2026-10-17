कालरात्रि माँ आ जाती

सप्तम शक्ति: माँ कालरात्रि



घोर निशा सम रूप विकट धरि, प्रलय घटा घन छा जाती।

दुष्ट-दलन हित खड्ग उठा कर, कालरात्रि माँ आ जाती॥



भाल अनल महुँ धधक रहा है,

मुंड-माल उर राज रही।

गर्दभ-वाहन गर्जन तीखा,

रण-भेरी विकराल रही।

भय-हारी जग-तारक बन के, तिमिर-विनाशन पा जाती॥

दुष्ट-दलन हित खड्ग उठा कर, कालरात्रि माँ आ जाती॥



पाप-पंक सब भस्म करन को,

ज्वाला-मुख से फूट पड़े।

दुष्ट-दानवी सेना कंपित,

दर्प-दंभ सब टूट पड़े।

मुक्त करे सब संकट-बंधन, शरण पड़े रस ला जाती॥

दुष्ट-दलन हित खड्ग उठा कर, कालरात्रि माँ आ जाती॥



ज्ञान-ज्योति का दीप जला कर,

मोह-जाल सब काट रहीं।

सप्तम रूप भवानी का धर,

अमृत-ममता बाँट रहीं।

सिद्ध-योगिनी भक्त-सुखद माँ, मन-मंदिर सरसा जाती॥

दुष्ट-दलन हित खड्ग उठा कर, कालरात्रि माँ आ जाती॥

-आचार्य प्रताप

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एक घंटा पहले