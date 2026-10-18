दशहरा केवल वैदेही की मुक्ति की कहानी नहीं,
दशहरा केवल दो मानवों के द्वंद्व की निशानी नहीं।
दशहरा पर्व है झूठ के प्रतिकार का,
दशहरा पर्व है सत्य की जयकार का।
दशहरा पर्व है अधर्म के विनाश का,
दशहरा पर्व है धर्म के साहस का,
दशहरा पर्व है नारी के उत्कर्ष का,
दशहरा पर्व है सत्य के संघर्ष का,
दशहरा पर्व है अनाचार के अंत का,
दशहरा पर्व है सदाचार के वसंत का।
दशहरा पर्व है अहंकार की हार का,
दशहरा पर्व है शक्ति के श्रृंगार का।
- राघव दीक्षित
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39 मिनट पहले
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